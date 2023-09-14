14 сентября в России пройдет первый профориентационный онлайн-марафон, организованный при поддержке VK.

14 сентября в России пройдет первый профориентационный онлайн-марафон, организованный при поддержке VK. Событие откроет цикл из более десятка профориентационных фестивалей по всей стране, созданных на базе проектной деятельности "Билета в будущее”. В рамках мероприятия родители, педагоги и школьники смогут разобраться в вопросах профориентации и профессионального самоопределения в целом.Главное событие осени для школьников и будущих абитуриентов, их родителей и педагогов – профориентационный марафон «Россия – мои горизонты».Мероприятие пройдет в офисе VK, в четверг, 14 сентября, с 10:00 до 15:00 по московскому времени. Для онлайн-участников будет доступна в сообществе «Билета в будущее» ВКонтакте. Зрители из любого уголка страны получат возможность посмотреть всю программу: мероприятие пройдет в режиме онлайн в формате «открытого диалога».В марафоне примут участие эксперты и спикеры: Министерства Просвещения РФ, Фонда Гуманитарных Проектов, «Билета в будущее», VK Education, Благотворительного Фонда "Система” и ключевых партнеров проекта, а также представители педагогического сообщества, учащиеся школ Москвы и МО.Во время мероприятия каждый сможет задать интересующие вопросы ведущим экспертам самых разных профессий, узнать, какие из них будут наиболее востребованы в будущем, и какие навыки важно развивать в себе, чтобы всегда быть успешным специалистом вне зависимости от сферы деятельности. В программу включены виртуальные видеоэкскурсии в ведущие компании России, а еще при желании вы сможете пройти профессиональные пробы прямо из дома или школы в режиме онлайн. Эксперты также поделятся полезной информацией о технологических прорывах нашей страны.Роль родителей в вопросах профессии будущего ребенка крайне высока, поэтому программа начнется со Всероссийского родительского собрания, которое пройдет в формате ток-шоу. Как правильно поддержать ребенка на этом этапе жизни? Как помочь ему разобраться в том, чем он действительно хочет заниматься? Какие инициативы для будущей реализации школьников разработало государство? Ответы на эти и другие вопросы можно получить во время пленарной дискуссии.Образовательный нетворкинг «Родители в теме» – еще одна полезная дискуссия, в ходе которой лидеры мнения, эксперты и партнеры программы «Профминимум» («Билет в будущее») разберут семейные кейсы, расскажут про традиции выбора профессий и секреты успеха. Они также поделятся своим видением относительно современной профориентации, расскажут, в каких форматах родитель может взаимодействовать с ребенком и школой, как ему стать непосредственным участником профориентационного процесса, как грамотно выстраивать диалог на эту тему с детьми и что сегодня действительно может заинтересовать школьников. Нетворкинг включает и интерактивные элементы. Так, родителям зададут вопросы о профориентации, а затем в формате заранее заготовленных видео-ответов предложат посмотреть, как на эти же вопросы ответили дети: это позволит сравнить мнения и лучше понять ход мыслей современного ребенка. Школьники также покажут, как они видят профессии спикеров, не называя их, а участники дискуссии попробуют угадать каждую.Еще одна часть марафона – «Всероссийский педагогический совет», дискуссия в формате круглого стола: во время нее представители Министерства просвещения РФ расскажут про инструменты для реализации программы Профориентационного минимума, которые позволят сформировать кадровый потенциал страны и воспитать ответственных граждан. В дискуссии также примут участие команда и партнеры проекта «Билет в будущее» и Представители педагогического сообщества (педагоги, директора школ). Это важная составляющая марафона, поскольку учителя играют огромную роль в профориентации школьников. Они расскажут о том, кем хотят стать современные дети и как совместить мечты с реальностью.Часть программа марафона обширна и будет разделена на три специальные «комнаты» и тематические блоки – в рамках Марафона профессий «Россия – мои горизонты»:– «Индустриальная среда» позволит узнать об отрасли добычи и переработки полезных ископаемых, машиностроения, тяжелой и легкой промышленности из первых уст – в зале будут присутствовать представители ведущих компаний России – Холдинг «Вертолеты России» (Ростех), Росатом, МИСИС– «Здоровая среда» посвящена темам медицины, фармацевтики и биотехнологий: о них подробно расскажут представители компании МЕДСИ (АФК «Система»)– «Умная среда» посвящена темам науки и образования, технологических достижений и цифровых инноваций: о них расскажут представители VK, Роскосмоса– «Комфортная среда» посвящена отраслям архитектуры и строительства, благоустройство, энергетики и транспорта: о профессиях подробно расскажут представители РЖД– «Аграрная среда» – дискуссия, посвященная отрасли сельского хозяйства и пищевой промышленности – для тех, кто в будущем хочет стать зоотехником или генетиком-селекционером– «Безопасная среда» посвящена отраслям полиции, МЧС, ВС и ВПК, а также кибербезопасности: в дискуссии примут участие представители ПАО «Ростелеком»– «Креативная среда» – все, что вы хотели знать об отраслях искусства, дизайна и медиа– «Деловая среда» посвящена отрасли финансов, юриспруденции и предпринимательства– «Социальная среда» посвящена отраслям туризма и гостеприимства, сервиса и торговли: здесь вы узнаете подробности от представителей Комитета по туризму Москвы и благотворительного фонда «Система»В каждой комнате вы сможете познакомиться с передовыми российскими производствами, посмотреть интервью с ведущими специалистами из разных отраслей, задать вопросы и принять участие в составлении «Всероссийской карты профессий». Количество тематических блоков впечатляет: ни одна сфера профессиональной деятельности не останется без внимания, а значит ваш ребенок и вы получите самую актуальную информацию о желаемой профессии из первых уст.Подключиться к онлайн-трансляции в сообществе «Билет в будущее» ВКонтакте .Желаем приятного просмотра!