Новое оборудование получат десять школ искусств Владимирской области. В рамках нацпроекта...

Новое оборудование получат десять школ искусств Владимирской области.В рамках нацпроекта "Культура" завершается обновление материально-технической базы детских школ Владимира, Радужного, Меленок, Суздаля и Александровского, Вязниковского, Кольчугинского и Петушинского районов. На закупку музыкальных инструментов, оборудования и учебных пособий выделено почти шестьдесят миллионов рублей. Обновление произошло и в колледже культуры и искусства, вдобавок к модернизации материально-технической базы, там провели ремонт.