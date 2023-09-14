Новое оборудование получат десять школ искусств Владимирской области.
В рамках нацпроекта...
Новое оборудование получат десять школ искусств Владимирской области.
В рамках нацпроекта "Культура" завершается обновление материально-технической базы детских школ Владимира, Радужного, Меленок, Суздаля и Александровского, Вязниковского, Кольчугинского и Петушинского районов. На закупку музыкальных инструментов, оборудования и учебных пособий выделено почти шестьдесят миллионов рублей. Обновление произошло и в колледже культуры и искусства, вдобавок к модернизации материально-технической базы, там провели ремонт.