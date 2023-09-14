По предварительным данным, мужчина незаконно приобрел пистолет «ТТ» еще в 2017 году. Позже он продал это оружие своему знакомому из Юрьев-Польского. Купленный шесть лет назад пистолет «ТТ» со

По предварительным данным, мужчина незаконно приобрел пистолет «ТТ» еще в 2017 году. Позже он продал это оружие своему знакомому из Юрьев-Польского. Купленный шесть лет назад пистолет «ТТ» со стволом калибра 7,62 х 25 мм мужчина продал в 2021 году. Когда подозреваемого задержали – неизвестно, в ФСБ сообщили, что уголовное дело на него завели в августе