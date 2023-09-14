В ходе Восточного экономического форума (ВЭФ-2023) производитель инфраструктурного оборудования Fplus, интегрированный провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» и разработчик

В ходе Восточного экономического форума (ВЭФ-2023) производитель инфраструктурного оборудования Fplus, интегрированный провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» и разработчик программного обеспечения (ПО) для десктопных и мобильных операционных систем (ОС) компания «Авроид» представили полноценное мобильное рабочее место. Это первое решение такого рода, где все компоненты внесены в реестры Минпромторга и Минцифры РФ. Мобильное рабочее место представляет