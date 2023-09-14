24-летний судебный пристав обвиняется в незаконном хранении и попытке сбыта наркотиков, сообщили в ФСБ. Напомним, мужчину арестовали в июле этого года. Установлено, месяцем ранее он незаконно

24-летний судебный пристав обвиняется в незаконном хранении и попытке сбыта наркотиков, сообщили в ФСБ. Напомним, мужчину арестовали в июле этого года. Установлено, месяцем ранее он незаконно купил гашиш, а также 15 свертков смести, которая содержала амфетамин. После этого подозреваемый пошел в лес и спрятал там 15 “закладок”. Злоумышленника задержали, а психотропные вещества изъяли. На основании