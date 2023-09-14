Магазин техники Apple в России сменил название. Теперь не re:Store, а restore:. Первая точка с новой вывеской заработала в Москве на Неглинной. Конечно, изменилось не только название, но и оформление ..

Магазин техники Apple в России сменил название. Теперь не re:Store, а restore:. Первая точка с новой вывеской заработала в Москве на Неглинной.Конечно, изменилось не только название, но и оформление витрин, формат выкладки товаров. Ассортимент стал разнообразнее. Все это связано с изменением бизнес-стратегии компании и новом позиционировании на рынке. Двоеточие в названии же перенесли из-за перехода торговых точек из монобрендового формата в мультибрендовый, сообщает ""."" уточняют, что обновленные магазины будут занимать больше места – до 200 квадратных метров.