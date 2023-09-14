Прямой ущерб бюджету города. Счетная палата области выявила неэффективное расходование казенных средств, которые выделялись на ремонт и содержание дорог. Проверки проводились за период с

Прямой ущерб бюджету города. Счетная палата области выявила неэффективное расходование казенных средств, которые выделялись на ремонт и содержание дорог. Проверки проводились за период с начала 2020 года по конец марта 2023-го. Аудиторы связали проблемы с неграмотными действиями чиновников мэрии. Из пресс-релиза Счётной палаты области Проверкой выявлены факты неэффективного расходования бюджетных средств, прямого ущерба бюджету, а