Северная Осетия ждет на отдых жителей Владимирской области. Северная Осетия за четыре дня. Горную...

Северная Осетия ждет на отдых жителей Владимирской области.Северная Осетия за четыре дня. Горную республику посетила владимирская делегация. В её составе -наш корреспондент Ангелина Свищ.Слева горы, справа горы, а вдали - Кавказ. Чарующие вершины манят путешественников. В 45 километрах от Владикавказа между горами Тбау и Каррио - река Фиагдон создала уникальный каньон. Чистую горную реку охраняет зеркальный Барс – изысканный символ Северной Осетии. Этот арт-объект дикой природы никогда не остается без внимания - каждый хочет запечатлеть его на фото.В древности именно по Фиагдонскому ущелью проходил шелковый путь. Поэтому эта солнечная долина богата на исторические памятники. Один из них - Дзивгисская крепость. Это целый комплекс оборонительных сооружений. 6 пещер оберегали от набегов. Скальная крепость датируется 14-15 веками. Пройти между укреплениями можно было по лестницам в скалах или навесным деревянным путям. Во время боя лестницы убирались, и каждое укрепление становилось автономным.Кантемир. местный гид:- По истории мы знаем что его штурмовал шах Аббас но безрезультатно. Поэтому говорят, что даже не знаю, это легенда или на самом деле, они его осадили и какое-то время не могли его взять и когда местные поняли что, у них тоже начинается голод, они сбросили оттуда ногу бычка. И голодные воины шах Аббаса на за эту ногу биться.Взять крепость персидскому шаху не удалось. Следующее пристанище путника - башня Курта и Тага. Двух братьев, от которых ведут свою историю около ста осетинских родов.Кантемир, местный гид:- Здесь были башни так построены, что одна башня видела другую. И вот когда враг подходил, они зажигали костры на башнях, и они все уже знали что идет враг.После закрытия европейских границ, туризм в Северной Осетии начал стремительно набирать высоту. В этом году было обустроено несколько интереснейших маршрутов. И это только малая часть кавказских туристических троп. Пройдя по ним, можно влюбиться в горы. Или полюбить их с новой силой.Ангелина Свищ «Вести-Владимир»