В начале октября 2023 года в Гусь-Хрустальном на базе ДШИ имени Балакирева откроется Школа креативных индустрий.

В начале октября 2023 года в Гусь-Хрустальном на базе ДШИ имени Балакирева откроется Школа креативных индустрий. Об этом сообщила пресс-службаВ новом образовательном учреждении станут заниматься 120 детей. В течение 2 лет ребятам предстоит учиться музыке, фотографии, дизайну и театральному искусству. Для уроков подготовлены просторные студии и приобретено современное оборудование.В ведомстве отмечают, что это второе подобное заведение в 33-м регионе. Одна Школа креативных индустрий уже существует во Владимире.