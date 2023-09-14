Москвичей ожидает потепление после резкого снижения температуры. Воздух прогреется до 20 градусов, и в столице начнется второе пришествие бабьего лета. Бабье лето в Москве уже за окном. ..

Москвичей ожидает потепление после резкого снижения температуры. Воздух прогреется до 20 градусов, и в столице начнется второе пришествие бабьего лета."Бабье лето в Москве уже за окном. Прохладно только с утра, днем тепло. Температура выше обычного. Но пока не получается, как в Санкт-Петербурге", — цитирует метеоролога Александра Шувалова . По словам эксперта, вечером 15 сентября Москву накроет холодный атмосферный фронт — ветер поменяется с южного на северный. Уже в субботу, 16 сентября, температура достигнет 17 градусов выше нуля.