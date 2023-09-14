Смотрите Вести в 14.30: беспилотные Горынычи летят в зону СВО.
Общее дело.
- Привет и...
Смотрите "Вести" в 14.30: беспилотные "Горынычи" летят в зону СВО.
Общее дело.
- Привет и благодарность с фронта... Гуманитарный груз из Владимирской области - общим весом свыше 5 тонн - доставлен в зону СВО.
Ударный "Змей"
- Первые владимирские "Горынычи" готовы отправиться на передовую... В регионе заработало производство ударных беспилотников-камикадзе.
Обознались?
- И недомедведь или медвопес? Камешковский дикий зверь на видео местных грибников оказался... собакой Кузей.