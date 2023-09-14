Смотрите Вести в 14.30: беспилотные Горынычи летят в зону СВО. Общее дело. - Привет и...

Смотрите "Вести" в 14.30: беспилотные "Горынычи" летят в зону СВО.Общее дело.- Привет и благодарность с фронта... Гуманитарный груз из Владимирской области - общим весом свыше 5 тонн - доставлен в зону СВО.Ударный "Змей"- Первые владимирские "Горынычи" готовы отправиться на передовую... В регионе заработало производство ударных беспилотников-камикадзе.Обознались?- И недомедведь или медвопес? Камешковский дикий зверь на видео местных грибников оказался... собакой Кузей.