Квартиры получат жители 75 старых домов.

Квартиры получат жители 75 старых домов.Переселение жителей этих домов пройдет быстрее, чем планировалось. Здания вошли во второй и третий этапы программы реновации, поэтому их должны были расселять не ранее 2025 года."Но мы смогли ускорить строительство, и москвичи переедут или уже получили комфортное жильë гораздо раньше", – написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем .Градоначальник уточнил, что с начала года подобрано 27 территорий для возведения новостроек. В эксплуатацию ввели 36 домов.По словам Собянина, в текущем году расселили 148 домов. Новоселье справили более 26 тысяч человек.Мэр отметил, что до конца сентября под заселение передадут 10 новостроек. Жилье в них получат более семи тысяч человек.Собянин ранее сообщил, что в августе переселение по программе реновации 3,7 тысячи москвичей. Больше всего новоселов проживает в Юго-Восточном, Южном и Новомосковском административном округах.Программа реновации утверждена в августе 2017 года. За это время более 103 тысяч человек. Москвичи переезжают в пределах своего района и сохраняют привычный образ жизни.