Новый участок Солнцевской линии открылся 6 сентября.

Новый участок Солнцевской линии открылся 6 сентября.За первую неделю станциями "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" на Солнцевской линии метро воспользовались более 113 тысяч раз, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем .Градоначальник напомнил, что с открытием нового участка пассажиры подземки могут доехать напрямую до аэропорта Внуково. Время в пути сокращается до 60 минут в день.Разгрузилась станция "Рассказовка", которая была конечной Солнцевской линии до ее продления. Число пассажиров на станции снизилось на 23%.По словам Собянина, власти Москвы ожидают, что новыми станциями будут пользоваться около 30 тысяч человек в день. К 2030 году ежедневный пассажиропоток каждой из них составит порядка 53 тысяч человек, полагает мэр.С открытием станции "Аэропорт Внуково" метро впервые в России в воздушную гавань. Станция метро полностью интегрирована в аэропорт: через подземный переход пассажиры могут выйти в Терминал А, в терминал Аэроэкспресса, к 1-й Рейсовой улице и на привокзальную площадь.Мэр Москвы 7 сентября три станции северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии – "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех". Участок улучшил транспортное обслуживание 500 тысяч человек.