Объекты построят на месте бывшей промзоны Огородный проезд.

Объекты построят на месте бывшей промзоны "Огородный проезд".В районах Марьина Роща и Бутырский пройдет реорганизация участков бывшей промышленной зоны "Огородный проезд". Там появится современный квартал смешанной застройки, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем .В рамках проекта комплексного развития территории на участках бывшей промзоны построят дома по программе реновации и объекты общественно-делового значения: скалолазный и физкультурно-оздоровительный центры, гостиницу и другие объекты, перечислил Собянин.В проект инвестируют около 30 миллиардов рублей. На месте бывшей промзоны создадут 2,7 тысячи рабочих мест, уточнил градоначальник.Мэр напомнил, что в Москве одобрено и находится в стадии реализации 43 проекта комплексного развития территорий. Планируется создать около 109 тысяч рабочих мест.В июне 2023 года власти Москвы о комплексном развитии промзоны "Калибр". Там возведут жилой комплекс, социальные и общественно-деловые объекты, включая детский сад на 180 воспитанников. Будет создано около 900 рабочих мест.