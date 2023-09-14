Чемпионат мира по самбо среди мастеров прошел в городе Уральск в Казахстане с 8 по 10 сентября. Конкурс не обошелся без представителя Владимирской области, сообщили в пресс-службе

Чемпионат мира по самбо среди мастеров прошел в городе Уральск в Казахстане с 8 по 10 сентября. Конкурс не обошелся без представителя Владимирской области, сообщили в пресс-службе правительства 33-его региона. На чемпионат прибыли борцы из 30 стран мира. Мастер спорта СССР Николай Кудряшов их Суздаля смог одержать три победы и стать Чемпионом мира среди мастеров.