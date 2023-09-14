Строительная бригада из 6 человек из Суздаля на днях отправилась в подшефный город Владимирской области Докучаевск, находящийся в ДНР. Рабочие привезут стройматериалы для восстановления

Строительная бригада из 6 человек из Суздаля на днях отправилась в подшефный город Владимирской области Докучаевск, находящийся в ДНР. Рабочие привезут стройматериалы для восстановления крытых игровых веранд и нового оборудования на площадках. Детский сад №4 находится под покровительством администрации Суздальского района, сообщили в пресс-службе правительства 33-его региона. В марте учреждение обеспечили новой мебелью, игровым и