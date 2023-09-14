Мама пятилетнего мальчика, погибшего загадочной смертью в ОДКБ Владимира, рассказала в соцсетях, что 25 сентября состоится арбитражный суд над врачами. 17 октября прошлого года ребенок умер

Мама пятилетнего мальчика, погибшего загадочной смертью в ОДКБ Владимира, рассказала в соцсетях, что 25 сентября состоится арбитражный суд над врачами. 17 октября прошлого года ребенок умер якобы от пневмонии. Заподозрив неладное, мама настояла на эксгумации. После вскрытия обнаружилось, что у мальчика отсутствуют мозг, обе почки, надпочечники, вилковая железа. По словам женщины, дело пытаются замять до