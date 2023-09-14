Футболист Дмитрий Тарасов снова неудачно пошутил, к чему некоторые до сих пор не могут привыкнуть.

Футболист Дмитрий Тарасов снова неудачно пошутил, к чему некоторые до сих пор не могут привыкнуть.Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенков постоянно находятся на связи со своими поклонниками. Футболист и бывшая модель активно ведут свои аккаунты в социальных сетях, где периодически дают возможность публике задать интересующие вопросы. Запретных тем, как выяснилось, нет.Недавно Тарасов, находясь за рулем автомобиля, решил ответить подписчику, который спросил, соглашается ли Костенко на оральный секс. Дмитрий, не отрываясь от вождения машины, снял на видео то, как Анастасия склонила голову над коленями, чтобы, как выяснилось позже, завязать ему шнурки. Сам спортсмен сделал вид, что получает удовольствие.Тарасов вызвал у народа омерзение похабной шуткой. В Сети отмечают, что футболист не в первые унижает жену публично, да еще и при дочках. "Детей бы постеснялся", – пишут в интернете. Впрочем, пересуды Дмитрия не волнуют, а Анастасия, очевидно, живет счастливо с мужем и не обращает внимания на его порой обидные поступки.Ранее 36-летнему Дмитрию Тарасову пришлось извиняться перед публикой за свой вопрос четырехлетней дочке о сексе. Спортсмен признал, что пошутил неудачно, и удалил скандальное видео. Подробнее об этом "Дни.ру".