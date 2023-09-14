Союза Советских Социалистических Республик (СССР) нет уже больше 30 лет, но многие с теплотой вспоминают о том времени.

Союза Советских Социалистических Республик (СССР) нет уже больше 30 лет, но многие с теплотой вспоминают о том времени.Когда говорят об СССР, кто-то сразу же упоминает автоматы с газированной водой, кто-то – фильмы Гайдая, а кто-то – пионеров. А о чем вы вспоминаете в первую очередь?Если вы родились в Советском союзе, предлагаем вам немного поностальгировать, прежде чем ответить на вопросы теста. Если же вы появились на свет после 1991-го, можете проверить, что вы узнали об этой стране за свою жизнь. Наверняка, некоторые вещи вам покажутся незнакомыми.Желаем удачи! Да не подведут вас интуиция и память!