Владимирский академический театр драмы отмечает юбилей – 175 сезон. В рамках этого события пройдут несколько мероприятий, одним из первых станет акция “Новая жизнь берёзовой рощи”,

Владимирский академический театр драмы отмечает юбилей – 175 сезон. В рамках этого события пройдут несколько мероприятий, одним из первых станет акция “Новая жизнь берёзовой рощи”, которая состоится 19 сентября в 11:00. Как сообщили в пресс-службе театра, в год его открытия (в 1971 году) с правой стороны высадили молодую березовую рощу. Однако из-за старости и болезни