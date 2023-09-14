Житель города Вязники, любящий покататься на машине в состоянии алкогольного опьянения, не смог проехать незамеченным мимо мимо дорожных полицейских. Рецидивиста поймали и просто так уже

Житель города Вязники, любящий покататься на машине в состоянии алкогольного опьянения, не смог проехать незамеченным мимо мимо дорожных полицейских. Рецидивиста поймали и просто так уже не отпустили, сообщили в пресс-службе Владимирской области. История «синего» водителя закончилась прошедшим летом. Подвыпивший вязниковец сел за руль, прекрасно осознавая, что не имеет на это права. Мужчина решил, что сможет