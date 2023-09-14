Достигнув пика своей карьеры Ярослав Дронов (SHAMAN) осознал, какая ответственность на него возложена.

Достигнув пика своей карьеры Ярослав Дронов (SHAMAN) осознал, какая ответственность на него возложена.Сегодня SHAMAN является одним из самых популярных артистов в России. Его патриотические песни сплотили миллионы людей, даже за пределами большой страны напевают "Я русский". Доказательством того, что Ярослав достиг невероятного успеха, служит его недавний концерт в Санкт-Петербурге.60 тысяч человек подпевали Дронову на "Газпром Арене", пишет . Для певца этот концерт стал довольно сложным, и в первую очередь – технически. В недавней беседе с прессой SHAMAN признался, что был шокирован масштабами площадки. Впечатления наполнили певца силами. "Произошел адреналиновый укол в сердце", – образно выразился артист.Ярослав очень старался, чтобы все вышло идеально. В день концерта он носился по площадке и пытался контролировать работу большой команды. Певец несколько раз репетировать главные моменты концерта. Дронов даже несколько раз перекрестился. Настолько он переживал.А ведь еще пару лет назад SHAMAN находился в тени главных звезд российского шоу-бизнеса. Продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко говорит, что дорогу молодому певцу не давала Алла Пугачева. Мол, певец добился популярности тогда, когда артистка покинула Россию. Слова Рудченко приводит "".