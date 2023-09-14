В Александрове воры проломили стену гаража, чтобы украсть металлоизделия. В начале сентября в...

В Александрове воры проломили стену гаража, чтобы украсть металлоизделия.В начале сентября в районный отдел полиции обратился местный житель, который сообщил о том, что из его гаража неизвестные похитили металлоизделия на 5 000 рублей.Выяснилось, что злоумышленники попали в помещение, проломив стену гаража.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, в Александровском районе оперативно были задержаны 24-летний и 35-летний мужчины.Они, как выяснилось, действительно пробили стену, что украсть и продать металлоизделия.Интересно, что специалисты-эксперты ЭКЦ Александровского Отдела МВД России, изначально работавшие на месте происшествия в составе следственно-оперативной группы, обнаружили отпечатки пальцев.Была проведена проверка (экспертиза). И уже в дальнейшем установлено, что отпечатки принадлежат ранее судимому 24-летнему жителю Александрова. Так полиция вышла и на второго вора.К счастью, похищенные металлоизделия сообщники не успели продать.В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Александровскому району в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам «Кражи».Уточняется, что в данный момент сообщники заключены под стражу.Фото: pxfuel.com