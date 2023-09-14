Сегодня, 14 сентября, с 14.00 будет перекрыто движение транспортных средств на улице Энгельса Коврова.

Сегодня, 14 сентября, с 14.00 будет перекрыто движение транспортных средств на улице Энгельса Коврова. Об этом сообщилаЗапрет введён из-за дорожного ремонта. Автовладельцы не смогут проехать по участку от улицы Кузнечной до Шмидта. Ограничения снимут в 6.00 15 сентября.В администрации подчёркивают, что движение перекрывают в целях безопасности граждан. Жителей и гостей Коврова просят заранее выбирать объездные маршруты.