В Муроме прокуратура добивается привлечения к уголовной ответственности Центра конного спорта, в...

В Муроме прокуратура добивается привлечения к уголовной ответственности Центра конного спорта, в котором девочка получила сотрясение мозга.Эта история произошла летом. 20 июля 2023 года несовершеннолетняя (2010 года рождения) во время прогулки с инструктором, упала с лошади. И в дальнейшем она была госпитализирована в «Муромскую детскую районную больницу».Девочке было диагностировано не только сотрясение головного мозга, но и закрытый перелом левой плечевой кости.При этом записи о проведении с потерпевшей, которая и ранее посещала Центр конного спорта, инструктажа по технике безопасности отсутствуют.Информационных стендов о правилах поведения на территории АНО «ЦКСиИ «Зеленая слобода» также нет.«Таким образом, организацией не обеспечено безопасное предоставление услуг, в результате чего несовершеннолетней получены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью...» - поясняют в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В данный момент все материалы проверки направлены прокурором в СО по городу Муром (СУ СК Российской Федерации по Владимирской области) для решения вопроса об уголовном преследовании по ч.2 ст. 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителя...»).Фото: pxfuel.com