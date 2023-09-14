В Муроме жителям 56 многоквартирных домов произвели перерасчёт за некачественные коммунальные...

В Муроме жителям 56 многоквартирных домов произвели перерасчёт за некачественные коммунальные услуги на 6,5 млн рублей.Об этом информирует пресс-служба служба прокуратуры Владимирской области.Как стало известно, с 1 декабря 2022 года по 17 января 2023 года температура теплоносителя, поставляемого для отопления некоторых домов в городе Муроме, была снижена. В результате жители попросту мёрзли в своих квартирах.«Кроме того, в некоторых жилых домах наблюдалось падение температуры горячего водоснабжения...» - поясняют в пресс-службе региональной прокуратуры.Как итог: прокурором руководителю теплоснабжающей организации было внесено представление.По результатам его рассмотрения в 56 многоквартирных домах произведен перерасчет платы за «не оказанные надлежащим образом жилищно-коммунальные услуги на общую сумму около 6, 5 млн рублей».Известно, что два виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.Фото: pxfuel.com