В новые российские территории гуманитарный конвой правительства Владимирской области доставил...

В новые российские территории гуманитарный конвой правительства Владимирской области доставил очередной груз.Что привезли защитникам? И как приближают победу владимирцы, расскажет Мария Платанюк.- Они идут как техническая разведка.Фронтовыми дорогами. На отдельных- самых сложных участках- колонну сопровождают боевые машины под прикрытием владимирскх бойцов. Очередной гуманитарный груз- общим весом свыше 5 тонн- доставлен в зону специальной военной операции. Защитникам из Владимирской области, которые знают, что их любят и ждут.- Владимирской области привет передаю огромный. Всё у нас отлично! Всё хорошо. Все замечательно. Мамке привет. Всех люблю. Всем здоровья и удачи. Мирного неба над головой. Всех обнял.К сбору груза по поручению губернатора Александра Авдеева подключились все районы региона. Нашим бойцам помогают все: от волонтёров и школьников до предпринимателей и органов власти. Бойцам привезли самое необходимое: от беспилотников и генераторов до медикаментов и спецодежды.- Костяк нашего подразделения владимирский. Мы благодарны жителям Владимирской области. За то, что нас не забываете.Руководителем гуманитарной миссии правительства региона- распоряжением Александра Авдеева- стал начальник управления по работе с обращениями граждан Сергей Наумов.Сергей Наумов, начальник управления по работе с обращениями граждан администрации губернатора Владимирской области:- Хочется отметить, Александр Александрович, что задача, которая поставлена Вами, выполнена в полном объёме.Командир ремроты подчёркивает: наши земляки службу несут отлично. Вместе приближая долгожданную Победу.- Большое спасибо. Гуманитарная помощь доставлена. У нас служат 25 человек из Владимирской области.Гумнконвой нашего региона побывал на Донбассе, в Херсонщине, Запорожье, в республике Крым. И в каждом расположении- встреча с командованием и военнослужащими. Боец под позывным "Шанс" показывает ротный флаг. На стяге- лик Спасителя.Позывной "Шанс", участник специальной военной операции:- Им пожелания оставляем на флаге, сохраним его. Когда всё закончится, будем смотреть, вспоминать.В зону СВО "Шанс" уехал по контракту с Минбороны. Решение взвешенное и осознанное. Уверен, сегодня он нужен Родине ЗДЕСЬ.Позывной "Шанс", участник специальной военной операции:- Граница на замке. Пусть не переживают. Мы делаем работу свою. Делаем её по возможности честно. Дай Бог всем здоровья. А остальное всё приложится.Полоса тёмного дыма вдоль горизонта. Поля и пронзительная синь. Вдоль Днепра по-прежнему идут бои. А уже уже российский Мариуполь. Город, который возрождается. Миссия выполнена. А регион уже начал формировать новый груз. Для тех, кто защищает МИР.Мария Платанюк "Вести-Владимир" при содействии правительства Владимирской области