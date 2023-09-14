В Петушках Владимирской области оперативники обнаружили восемь тайников с наркотиком. В начале...

В Петушках Владимирской области оперативники обнаружили восемь тайников с наркотиком.В начале сентября сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Петушинскому району задержали 19-летнего уроженца Средней Азии.Установлено, что молодой человек прибыл в Петушки целенаправленно для распространения на территории города наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Оперативники обнаружили восемь тайников-закладок, из которых изъяли 28 обернутых полимерных свертков с синтетическим наркотиком (мефедроном и метадоном) общей массой более 12 граммов.Незаконная «подработка» молодого человека закончилась возбуждением уголовного дела («Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере») и заключением под сражу. Расследование продолжается.Фото: пресс-служба УМВД России по Владимирской области