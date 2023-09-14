В квартире, где скрывался стрелок, начался пожар

Инцидент произошёл 14 сентября на территории посёлка Колокша санатория «Строитель» Собинского района. Как сообщает прокуратура области и региональный Следком, 66-летний мужчина открыл огонь по стражу порядка. После чего в помещении, где потом нашли следы горючей жидкости, начался пожар. Сам стрелок погиб. Причины его смерти выясняют следователи.По неофициальным источникам, конфликт произошел из-за того, что мужчина не хотел открывать дверь новой хозяйке квартиры. Когда та вызвала участкового, злоумышленник воспользовался огнестрельным оружием.К счастью, больше никто не пострадал – жильцов трехэтажки эвакуировали прибывшие на место сотрудники Росгвардии, они же оцепили территорию.Сейчас дознаватели уточняют обстоятельства случившегося.Ранее мы писали, что житель Кольчугино оштрафован на 40 тысяч рублей по полицейским.