В Суздальском районе Владимирской области, в селе Яснёво произошёл крупный пожар. 13-го сентября в...

В Суздальском районе Владимирской области, в селе Яснёво произошёл крупный пожар.13-го сентября в селе Яснёво Суздальского района (на улице Молодёжной), произошло возгорание в частном жилом доме. Причина пока неизвестна.В дневное время (в 13:13) очевидцы сообщили о пожаре в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Владимирской области.На момент прибытия подразделений уже наблюдалось открытое горение кровли дома по все площади.Как сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области, предварительная площадь крупного пожара — 150 квадратных метров.Известно, что к тушению пожара привлекались 4 единицы техники и 13 человек личного состава.Информации о погибших и пострадавших нет.В данный момент дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Жителям Владимирской области напоминают: в случае возгорания необходимо оперативно звонить по телефонам «01» или «101». Сообщения принимаются круглосуточно и бесплатно с городских (и мобильных) телефонов.Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области