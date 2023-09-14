В Суздальском районе Владимирской области, в селе Яснёво произошёл крупный пожар.
13-го сентября в...
В Суздальском районе Владимирской области, в селе Яснёво произошёл крупный пожар.
13-го сентября в селе Яснёво Суздальского района (на улице Молодёжной), произошло возгорание в частном жилом доме. Причина пока неизвестна.
В дневное время (в 13:13) очевидцы сообщили о пожаре в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Владимирской области.
На момент прибытия подразделений уже наблюдалось открытое горение кровли дома по все площади.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области, предварительная площадь крупного пожара — 150 квадратных метров.
Известно, что к тушению пожара привлекались 4 единицы техники и 13 человек личного состава.
Информации о погибших и пострадавших нет.
В данный момент дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.
Жителям Владимирской области напоминают: в случае возгорания необходимо оперативно звонить по телефонам «01» или «101». Сообщения принимаются круглосуточно и бесплатно с городских (и мобильных) телефонов.
Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области