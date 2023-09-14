Об этом сообщают в мэрии, ссылаясь на соглашение с Правительством области. В этом году муниципальное предприятие получило около 20 единиц техники. В ближайшее время должны ещё поступить

Об этом сообщают в мэрии, ссылаясь на соглашение с Правительством области. В этом году муниципальное предприятие получило около 20 единиц техники. В ближайшее время должны ещё поступить универсальный погрузчик, автогидроподъемники, эвакуатор, экскаватор, несколько комплексных дорожных машин. Власти надеются, что пополнение автопарка позволит более качественно и эффективно убирать город. Дмитрий Наумов, глава г. Владимира Та реорганизация,