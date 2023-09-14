Девушка из Вологодской области обворовала несколько детских магазинов в разных городах Владимирской области. Она охотилась за смесью для кормления. Поймали воровку в Вязниках, об этом

Девушка из Вологодской области обворовала несколько детских магазинов в разных городах Владимирской области. Она охотилась за смесью для кормления. Поймали воровку в Вязниках, об этом сообщили в пресс-службе УМВД региона. 7 сентября в дежурную часть Вязниковского района поступило обращение от управляющей сетевого детского магазина в Вязниках. Она рассказала, что неизвестная женщина похитила 3 банки со