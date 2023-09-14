Праздник организуют отдел литературы на иностранных языках и Сообщество по продвижению корейской культуры BTSforia Vladimir. Торжество для любителей корейкой музыки пройдет во Владимирской

Праздник организуют отдел литературы на иностранных языках и Сообщество по продвижению корейской культуры BTSforia Vladimir. Торжество для любителей корейкой музыки пройдет во Владимирской научной библиотеке на улице Дзержинского, 3 в субботу, с 14:00 до 17:00. Как сообщили на сайте библиотеки, поводом для праздника стали дни рождения участников группы BTS – Ким Намджуна (родился 12 сентября) и