Участники СВО получили свыше 5 тонн необходимых грузов из Владимирской области.

Участники СВО получили свыше 5 тонн необходимых грузов из Владимирской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.Гумконвой под руководством начальника управления по работе с обращениями граждан Сергея Наумова доставил помощь в Крым, Запорожье и Херсон. Бойцам передали беспилотные летательные аппараты, генераторы и электронные устройства. Воинов снабдили необходимыми инструментами, медикаментами, спецодеждой и средствами маскировки. Среди груза были личные посылки для солдат и офицеров и многое другое.Отмечается, что в сборе помощи приняли участие все муниципальные образования 33-го региона.