Во Владимире 14 пожарных тушили балкон многоэтажки. Сигнал о возгорании поступил 12 часов 35 минут...

Во Владимире 14 пожарных тушили балкон многоэтажки.Сигнал о возгорании поступил 12 часов 35 минут с улицы Горького,113 Б.По прибытии пожарных подразделений наблюдалось открытое горение балкона на 3 этаже, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.По предварительным данным площадь пожара составила 10 кв. м.Информация о погибших и пострадавших не поступала.К ликвидации пожара привлекли 5 единиц техники, 14 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.