Во Владимире 14 пожарных тушили балкон многоэтажки.
Сигнал о возгорании поступил 12 часов 35 минут...
Во Владимире 14 пожарных тушили балкон многоэтажки.
Сигнал о возгорании поступил 12 часов 35 минут с улицы Горького,113 Б.
По прибытии пожарных подразделений наблюдалось открытое горение балкона на 3 этаже, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.
По предварительным данным площадь пожара составила 10 кв. м.
Информация о погибших и пострадавших не поступала.
К ликвидации пожара привлекли 5 единиц техники, 14 человек личного состава.
Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.