Активисты владимирского отделения Народного фронта помогли организовать производство беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для использования в зоне СВО.

Активисты владимирского отделения Народного фронта помогли организовать производство беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для использования в зоне СВО. Об этом рассказала .В сообщении отмечается, что начинается производство дронов «Камикадзе» – универсальных машин, способных перемещаться с высокой скоростью и настигать любую наземную технику, а также перевозить грузы на приличное расстояние.Данные беспилотники хорошо зарекомендовали себя на испытаниях в Донецке и Луганске. 50 первых БПЛА уже направили в войска.