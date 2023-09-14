В доме №113 Б загорелся балкон. Сообщение о пожаре поступило в тревожное ведомство сегодня, 14 сентября, в 12:35. Когда пожарные прибыли на место, наблюдалось открытое горение балкона, сообщили в

В доме №113 Б загорелся балкон. Сообщение о пожаре поступило в тревожное ведомство сегодня, 14 сентября, в 12:35. Когда пожарные прибыли на место, наблюдалось открытое горение балкона, сообщили в МЧС. Огонь удалось потушить на площади 10 квадратных метров. Никто не пострадал. На месте работали 14 спасателей и 5 единиц техники. Сейчас причину пожара устанавливает дознаватель.