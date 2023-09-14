Во Владимире нетрезвому водителю суд назначил год заключения в колонии-поселении. Как стало...

Во Владимире нетрезвому водителю суд назначил год заключения в колонии-поселении.Как стало известно, осужденный уже был ранее приговорён Фрунзенским районным судом Владимира за управление в состоянии алкогольного опьянения, к лишению «прав». Но, увы, это его ничему не научило.У дома №191 «Б» на улице Добросельской пьяный водитель вновь был остановлен инспектором ГИБДД.Как уточняют в пресс-службе региональной прокуратуры, в ходе освидетельствования было зафиксировано наличие в выдыхаемом им воздухе абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей предельно допустимую почти в 5 раз.Если бы не задержание, неизвестно — чем бы эти «история» могла закончиться.Прокурор, участвующий в деле, ориентировал суд на лишение свободы обвиняемого.Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд назначил виновному лишение свободы на 1 год с отбыванием в колонии-поселении (с лишением водительских «прав» на 3 года).Приговор в законную силу не вступил.Фото: pxfuel.com