Во Владимире нетрезвому водителю суд назначил год заключения в колонии-поселении.
Как стало...
Во Владимире нетрезвому водителю суд назначил год заключения в колонии-поселении.
Как стало известно, осужденный уже был ранее приговорён Фрунзенским районным судом Владимира за управление в состоянии алкогольного опьянения, к лишению «прав». Но, увы, это его ничему не научило.
У дома №191 «Б» на улице Добросельской пьяный водитель вновь был остановлен инспектором ГИБДД.
Как уточняют в пресс-службе региональной прокуратуры, в ходе освидетельствования было зафиксировано наличие в выдыхаемом им воздухе абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей предельно допустимую почти в 5 раз.
Если бы не задержание, неизвестно — чем бы эти «история» могла закончиться.
Прокурор, участвующий в деле, ориентировал суд на лишение свободы обвиняемого.
Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд назначил виновному лишение свободы на 1 год с отбыванием в колонии-поселении (с лишением водительских «прав» на 3 года).
Приговор в законную силу не вступил.
Фото: pxfuel.com