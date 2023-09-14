С 14 по 22 сентября 2023 года во Владимире пройдёт V Межрегиональный фестиваль театров кукол «Золотое колечко».

С 14 по 22 сентября 2023 года во Владимире пройдёт V Межрегиональный фестиваль театров кукол «Золотое колечко». Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.В масштабном мероприятии принимают участие творческие коллективы из 14 субъектов РФ, а также города Могилёва Беларуси. В рамках конкурсной программы планируется проведение круглых столов с обсуждением спектаклей.Афишу мероприятия .