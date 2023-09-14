Во Владимире пожарные спасли трех человек из дома с горящим балконом.
Мы уже сообщали, что сегодня...
Во Владимире пожарные спасли трех человек из дома с горящим балконом.
Мы уже сообщали, что сегодня в 12.35 поступил сигнал о возгорании в многоквартирном жилом доме на улице Горького.
Наблюдалось открытое горение балкона на 3 этаже девятиэтажного дома, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.
На момент пожара хозяин квартиры находился в комнате. Мужчина увидел дым, осмотрел квартиру и понял, что горит балкон. Он вызвал пожарную охрану, попытался самостоятельно потушить огонь, но поняв, что не справится, вовремя покинул помещение.
Сотрудники МЧС России сформировали звенья газодымозащитной службы для тушения пожара, эвакуации и спасения людей.
На пожаре спасено 3 человека.
Эвакуировано 15 человек, в том числе 2 детей.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.