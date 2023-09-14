Во Владимире пожарные спасли трех человек из дома с горящим балконом. Мы уже сообщали, что сегодня...

Во Владимире пожарные спасли трех человек из дома с горящим балконом.Мы уже сообщали, что сегодня в 12.35 поступил сигнал о возгорании в многоквартирном жилом доме на улице Горького.Наблюдалось открытое горение балкона на 3 этаже девятиэтажного дома, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.На момент пожара хозяин квартиры находился в комнате. Мужчина увидел дым, осмотрел квартиру и понял, что горит балкон. Он вызвал пожарную охрану, попытался самостоятельно потушить огонь, но поняв, что не справится, вовремя покинул помещение.Сотрудники МЧС России сформировали звенья газодымозащитной службы для тушения пожара, эвакуации и спасения людей.На пожаре спасено 3 человека.Эвакуировано 15 человек, в том числе 2 детей.Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.