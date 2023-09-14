Во Владимире установили памятную доску в честь погибшего в СВО офицера СОБРа Михаила Родионова. В...

Во Владимире установили памятную доску в честь погибшего в СВО офицера СОБРа Михаила Родионова.В шестой школе в церемонии открытия мемориальной доски принял участие начальник Управления Росгвардии по Владимирской области Андрей Медведев.Майор полиции Михаил Родионов воевал в обеих Чеченских кампаниях, с февраля 22 года – в специальной военной операции на Украине. Получил государственные награды.За отвагу и самоотверженность указом Президента России Михаил Родионов награжден орденом Мужества- посмертно.