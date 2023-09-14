Во Владимире завершается международный фестиваль народного творчества Золотое кольцо. В нем...

Во Владимире завершается международный фестиваль народного творчества "Золотое кольцо".В нем принимают участие творческие коллективы из нескольких стран.Областная столица принимает творческие делегации уже в двенадцатый раз.По словам организаторов фестиваля, в этом году большое внимание уделяется "знакомству" зрителей с культурой российских регионов. Среди участников и гости из республики Тыва. На фестивале они представляет танцевальный коллектив "Кашпал". Его репертуар состоит из разных направлений хореографии: эстрадного, современного и даже детского танцев Фестиваль продлится до четырнадцатог сентября. Уже сегодня владимирцы смогут насладиться масштабным гала-концертом, который завершится награждением участников фестиваля.Андрей Беляев, заместитель директора "Государственного Российского Дома народного творчества им.В.Д.Поленова":- Благодаря проведению подобных фестивалей укрепляется дружба между нашими народами. Мы находим взаимопонимание друг с другом. И, конечно же, культура - это средство мягкой дипломатии, которая объединяет все народы, проживающие не только а территории нашей страны, но и за ее пределами.