Правоохранители Владимирской области задержали 21-летнюю девушку, подозреваемую в краже детской питательной смеси.

Правоохранители Владимирской области задержали 21-летнюю девушку, подозреваемую в краже детской питательной смеси. Об этом сообщила пресс-службаПреступление было совершено в Вязниках. О пропаже товара в полицию сообщила управляющая одного из магазинов. Камеры видеонаблюдения зафиксировали молодую женщину, которая взяла банки с питанием, спрятала их в коляске, вышла на улицу и укатила на «Мерседесе».Стражи порядка разослали ориентировки, и вскоре иномарку подозреваемой задержали в Гороховецком районе. Даму доставили в полицию.Выяснилось, что вязниковский магазин был не первым в списке обвиняемой. Точно таким же образом она обчистила торговую точку в Кольчугине. Всего женщина успела разжиться детским питанием на 24 тыс. рублей. Товар, по словам самой подозреваемой, она планировала продать.В настоящий момент в отношении девушки возбуждено уголовное дело. Фигурантка находится под подпиской о невыезде.