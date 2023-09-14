Во Владимирской области дело судебного пристава, который хранил и прятал наркотики в лесу, передано...

Во Владимирской области дело судебного пристава, который хранил и прятал наркотики в лесу, передано в суд.Об этом информирует пресс-служба УФСБ России по Владимирской области.Речь идёт про судебного пристава из Гусь-Хрустального района:«Управлением ФСБ России по Владимирской области выявлена и задокументирована противоправная деятельность судебного пристава 1999 года рождения, связанная с незаконным приобретением и хранением без цели сбыта наркотических средств, а также покушением на сбыт психотропных веществ с целью получения дохода».Как стало известно, ещё в июне текущего года мужчина незаконно приобрел гашиш, а также 15 свертков психотропного вещества – смесь, содержащую амфетамин.Далее фигурант делал специальные «закладки» в лесу. Пресс-служба УФСБ России по Владимирской области сообщает, что было обнаружено 15 таких мест.В июле 2023 года сотрудниками УФСБ России по Владимирской области, совместно с сотрудниками ОНК МО УМВД России «Гусь-Хрустальный», злоумышленник был задержан.Все психотропные и наркотические вещества изъяты.На основании переданных УФСБ России по Владимирской области материалов СУСК России по Владимирской области в отношении данного гражданина возбуждены уголовные дела, которые впоследствии были соединены в едином производстве.В сентябре 2023 года обвинительное заключение утверждено прокурором. Сообщается, что уголовное дело предано в суд.Фото: пресс-служба УФСБ России по Владимирской области