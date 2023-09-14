Во Владимирской области ФСБ изобличен торговец оружием. Управлением ФСБ России по Владимирской...

Во Владимирской области ФСБ изобличен торговец оружием.Управлением ФСБ России по Владимирской области, во взаимодействии с СУ СК России по Владимирской области выявлена и задокументирована противоправная деятельность 42-летнего жителя Владимирской области.По версии следствия, в 2017 году он фигурант приобрел пистолет «ТТ» со стволом калибра 7,62 х 25 мм. В июле 2021 года, находясь в Юрьеве-Польском, незаконно сбыл пистолет своему знакомому.Также по месту проживания злоумышленника обнаружены и изъяты: двуствольное охотничье ружьё и 228 патронов различного калибра, сообщила пресс-служба УФСБ по Владимирской области.В августе, на основании переданных УФСБ России по Владимирской области материалов СУСК России по Владимирской области в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, и второе дало - в сентябре.Фото: пресс-служба УФСБ по Владимирской области.