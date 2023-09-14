Во Владимире новым директором спортивной школы олимпийского резерва №3 по лыжным гонкам и биатлону имени А.А. Прокуророва стал Олег Фролов.

Во Владимире новым директором спортивной школы олимпийского резерва №3 по лыжным гонкам и биатлону имени А.А. Прокуророва стал Олег Фролов. Об этом чиновник сам сообщил на своей странице в ВК.Новоиспечённый руководитель отметил, что необычайно волнуется, так как теперь ему придётся отвечать за массу вещей. «Полномочия широчайшие, от мытья окон до ведения совещаний», - написал Олег Фролов.