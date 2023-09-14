Во Владимирской области создали уникальную вышитую крату региона 33. Во Владимирском областном...

Во Владимирской области создали уникальную вышитую крату региона 33.Во Владимирском областном центре народного творчества сегодня пройдёт презентация уникального регионального проекта декоративно-прикладного искусства - "Вышитая карта Владимирской области".Каждый фрагмент, вдохновлённый историей, архитектурой, традициями и ремеслами родного края создавали мастерицы всех районов области. Их соединили в единое красочное полотно - три на два с половиной метра. Выставка откроется в 16 часов. Вход свободный.