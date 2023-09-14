В России изменился механизм предоставления регионам финансовой поддержки на расселение аварийного фонда. Благодаря этому граждане смогут быстрее переехать в новые квартиры.

В России изменился механизм предоставления регионам финансовой поддержки на расселение аварийного фонда. Благодаря этому граждане смогут быстрее переехать в новые квартиры.Изменения относятся к регионам, где действует программа расселения жилья, признанного аварийным до 2017 года, а уже с 1 января 2024 года они смогут параллельно начать и реализацию новой программы в рамках проектов комплексного развития территорий. Она касается домов, признанных аварийными после 2017 года.«В нашем регионе эта проблема, несомненно, решается. Но жилья, которое считается аварийным, еще достаточно. Люди ждут переселения. К примеру, в одном из домов на улице Белинского в Коврове, жители живут в невыносимых условиях... Ускоренное переселение из аварийного жилья улучшит жилищные условия сотен таких семей в нашем регионе», — отметил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.