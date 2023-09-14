Во Владимирской области выпускают дроны-камикадзе для СВО. Активисты регионального Народного...

Во Владимирской области выпускают дроны-камикадзе для СВО.Активисты регионального Народного фронта организовали во Владимире выпуск мелкосерийного производства ударных беспилотников "Камикадзе" для поставки в зону специальной военной операции.Дроны - ключевой элемент нового типа обороны, который используется боевыми подразделениями. Беспилотнки разработаны для выполнения широкого спектра задач, таких как разведка, уничтожение вражеских объектов, доставка материальных ресурсов. Беспилотники , которые сейчас изготавливают на одном из предприятий во Владимире, успешно прошли испытания в Луганске и Донецке. И стоят они в два раза дешевле рыночных аналогов. Партию из 50-ти штук в самое ближайшее время передадут на фронт. Новые модели назвали "Горыныч".Валентин, активист "Народного фронта":- Этот беспилотник летит на пять километров, грузопдъёмность 2,5 килограмма, время полёта до 15 минут. 0.14 // 0.21 Максимальная скорость 160 километров в час, догоняет любую движущуюся технику, очень манёвренный, легко управляемый, хорошее качество картинки передаваемое оператору и возможна установка любой полезной нагрузки.