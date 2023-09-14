Во Владимирской области задержана похитительница детских молочных смесей. Следственным отделом...

Во Владимирской области задержана похитительница детских молочных смесей.Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней жительницы Вологодской области.Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.На прошлой неделе в дежурную часть обратилась управляющая сетевого детского магазина, расположенного в городе Вязники.Пострадавшая сообщила о краже банок с детской смесью.По словам заявительницы, исходя из записи камер видеонаблюдения, сделать это могла неизвестная женщина, которая взяла с полки в торговом зале три банки и, сложив их в детскую коляску, покинула магазин.Как стало известно, далее она скрылась на автомобиле «Мерседес».В этот же день госавтоинспекторы ОМВД России по Гороховецкому району задержали воровку.Девушка была доставлена в Вязниковский отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.Полицейские установили, что задержанная аналогичным образом успела совершить кражу и в городе Кольчугино. Правда, там она украла 9 банок с молочной смесью.Со слов безработной фигурантки, похищенное детское питание (на общую сумму - 24 000 рублей) она планировала продать на рынке.В результате было возбуждено уголовное дело. 21-летняя жительница Вологодской области подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»).Фото: pxfuel.ru