Во Владимирской области задержана похитительница детских молочных смесей.
Следственным отделом...
Во Владимирской области задержана похитительница детских молочных смесей.
Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней жительницы Вологодской области.
Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.
На прошлой неделе в дежурную часть обратилась управляющая сетевого детского магазина, расположенного в городе Вязники.
Пострадавшая сообщила о краже банок с детской смесью.
По словам заявительницы, исходя из записи камер видеонаблюдения, сделать это могла неизвестная женщина, которая взяла с полки в торговом зале три банки и, сложив их в детскую коляску, покинула магазин.
Как стало известно, далее она скрылась на автомобиле «Мерседес».
В этот же день госавтоинспекторы ОМВД России по Гороховецкому району задержали воровку.
Девушка была доставлена в Вязниковский отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.
Полицейские установили, что задержанная аналогичным образом успела совершить кражу и в городе Кольчугино. Правда, там она украла 9 банок с молочной смесью.
Со слов безработной фигурантки, похищенное детское питание (на общую сумму - 24 000 рублей) она планировала продать на рынке.
В результате было возбуждено уголовное дело. 21-летняя жительница Вологодской области подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»).
Фото: pxfuel.ru